Новости

Новости

06 декабря, 18:29

Общество

Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гололедица прогнозируется в Москве в ночь на воскресенье, 7 декабря. Об этом горожан предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

По данным метеорологов, в ночное время и до утра 7-го числа температура воздуха опустится ниже 0, что может поспособствовать созданию опасных условий на дорогах.

В связи с этим водителям рекомендуется проявлять повышенную осторожность во время движения. В частности, автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 8 по 14 декабря москвичей ждут температурные "качели". В начале следующей недели будет небольшой снегопад, однако через пару дней в город придет потепление, а снег превратится в дождь.

Повышение температуры воздуха ожидается 10-го числа. В этот день столбики термометров покажут до 4 градусов тепла. На следующий день прогнозируется 9 градусов, а 12 декабря – до 6 градусов.

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

