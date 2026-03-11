Форма поиска по сайту

Иран нанес повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн"

Фото: ТАСС/Zuma

Иранские силы смогли нанести повреждения американскому авианосцу "Авраам Линкольн". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла Ирана в РФ Казема Джалали.

"Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил", – отметил диппредставитель.

В начале марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что авианосец "Авраам Линкольн" был вынужден покинуть район своего местоположения после удара иранских военных. КСИР атаковали авианосец с помощью четырех крылатых ракет. Судно направилось в сторону Индийского океана.

Позже военно-морские силы Ирана провели еще один пуск ракеты класса "земля – море" по курсу американского авианосца. Детали удара не раскрывались. Официальные представители Белого дома также не комментировали инцидент.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: черный дождь прошел в Тегеране после атаки США и Израиля

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

