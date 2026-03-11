Форма поиска по сайту

11 марта, 06:14

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 11 марта

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 11 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 0 градусов, по области – до минус 2 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.

Высота снежного покрова уменьшится в столице примерно вдвое в течение этой недели – с 45 до 20–25 сантиметров. По словам синоптиков, с запада идет очень хорошее поступление теплого воздуха.

Климатическая зима в Москве длилась 77 дней

