11 марта, 06:14Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 11 марта
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 11 марта. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до 0 градусов, по области – до минус 2 градусов.
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, которая ожидается на дорогах утром и ночью. Предупреждение будет действовать до 09:00 субботы, 14 марта.
Высота снежного покрова уменьшится в столице примерно вдвое в течение этой недели – с 45 до 20–25 сантиметров. По словам синоптиков, с запада идет очень хорошее поступление теплого воздуха.
