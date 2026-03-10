Высота сугробов в столице уменьшится вдвое с 9 по 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова уменьшится примерно вдвое в течение недели с 9 по 15 марта – с 45 до 20–25 сантиметров. Об этом рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Согласно прогнозу, температура воздуха вплоть до пятницы, 13 марта, в столице будет составлять плюс 5–7 градусов, а в выходные может быть плюс 10 градусов. Синоптик отметил, что с запада идет очень хорошее поступление теплого воздуха.

"В Пскове температура плюс 12 градусов, в Калининграде – плюс 15 градусов. Это тепло идет в среднюю полосу. В среду, 11 марта, повышение температуры уже почувствуют в Казани, а в четверг положительные температуры придут на смену 25-градусным морозам в Екатеринбурге", – пояснил синоптик.

Шувалов уточнил, что ночные температуры в центральных регионах составят минус 3–1 градус, местами достигая минус 2–0 градусов. Он также отметил, что в Москве ночами ожидается температура около нуля. Несмотря на приближение весны, возможны кратковременные похолодания.

Ранее сообщалось, что температура воздуха превысит климатическую норму на 5 градусов в Москве во вторник, 10 марта. На погоду в столице повлияет гребень антициклона, надвигающийся с юго-запада. Он способствует появлению прояснений в облаках и удержит вероятность осадков близкой к нулю.