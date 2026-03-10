Температура воздуха превысит климатическую норму на 5 градусов в Москве 10 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве 10 марта будет на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, на погоду в столице повлияет гребень антициклона, надвигающийся с юго-запада. Он поспособствует появлению прояснений в облаках и удержит вероятность осадков близкой к нулю. Благодаря солнечным лучам усилится дневной прогрев.

Температура воздуха в городе составит плюс 6 – 8 градусов, по области ожидается плюс 4 – 9 градусов. Ветер западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Леус добавил, что среда, 11 марта, в столичном регионе также пройдет без осадков. Ночью возможна гололедица, температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, днем воздух прогреется до плюс 8 – 10 градусов.

При этом в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра России, предупреждение будет действовать до 09:00 четверга, 12 марта. Как уточняется, в ночные и утренние часы 10–12 марта местами на дорогах возможна гололедица. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Метеорологическая весна, согласно прогнозам, начинается в Москве 10 марта. В этот день, как предполагается, должен произойти устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.