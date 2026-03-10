Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю почти не изменилась

Фото: depositphotos/Anry01

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю практически не изменилась и составила около 678 тысяч случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вместе с тем показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года, уточнили в службе.

По результатам лабораторного мониторинга продолжает снижаться доля вирусов гриппа. Кроме того, по итогам 10-й недели 2026 года зарегистрировано 4,7 тысячи случаев COVID-19 – показатель соответствует уровню предыдущей недели.

В ведомстве напомнили, что в период весенней активности вирусов важно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

При появлении симптомов респираторной инфекции специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

Неделей ранее в Роспотребнадзоре сообщали о 677 тысячах случаев заболевания. До этого врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от похода в баню при простуде. Это может усугубить воспалительные процессы, особенно когда есть насморк, кашель и температура тела выше 37 градусов.