10 марта, 08:50

Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю почти не изменилась

Фото: depositphotos/Anry01

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю практически не изменилась и составила около 678 тысяч случаев. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Вместе с тем показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года, уточнили в службе.

По результатам лабораторного мониторинга продолжает снижаться доля вирусов гриппа. Кроме того, по итогам 10-й недели 2026 года зарегистрировано 4,7 тысячи случаев COVID-19 – показатель соответствует уровню предыдущей недели.

В ведомстве напомнили, что в период весенней активности вирусов важно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

При появлении симптомов респираторной инфекции специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за медицинской помощью.

Неделей ранее в Роспотребнадзоре сообщали о 677 тысячах случаев заболевания. До этого врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от похода в баню при простуде. Это может усугубить воспалительные процессы, особенно когда есть насморк, кашель и температура тела выше 37 градусов.

Главное

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

