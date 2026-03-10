Врач Чистик предупредила, что пик аллергии в Москве начнется в конце мая

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Пик весенней аллергии в странах с умеренным климатом приходится на конец апреля – май, когда уровень пыльцы достигает максимума, рассказала в беседе с РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Она предупредила, что именно в этот период у многих аллергиков проявляются самые сильные симптомы.

При этом, по ее словам, первые признаки аллергии обычно возникают раньше – в феврале – марте, с наступлением тепла и началом цветения деревьев.

Для минимизирования симптомов в период раннего сезона аллергии нужно заранее подготовить квартиру, рассказал ранее ассистент кафедры поликлинической терапии университета имени Н. И. Пирогова Сергей Козырев. Эффективным способом может стать установка воздухоочистителя или кондиционера с функцией очистки воздуха.

Эксперт также напомнил, что весной цветут береза, дуб, ольха, орешник, клен, ясень, тополь и вяз, а при раннем тепле ольха, например, может зацвести уже в начале марта.