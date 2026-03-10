Форма поиска по сайту

10 марта, 08:03

Транспорт

Воздушное пространство Бахрейна и Кувейта остается закрытым уже 10 суток

Фото: 123RF.com/deyangeorgiev

Бахрейн и Кувейт уже 10 суток продлевают запрет на полеты в своем воздушном пространстве, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Во вторник, 10 марта, ограничение было вновь продлено на 12 часов – до 19:00 по московскому времени.

Полеты над Бахрейном и Кувейтом были прекращены 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли удар по исламскому государству. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Победа" отменили рейсы между РФ и ОАЭ

