ТАСС: ограничения в воздушном пространстве ОАЭ могут действовать до 16 марта

Фото: 123RF.соm/cwamarok

Ограничения на использование воздушного пространства ОАЭ могут продлиться до второй половины дня 16 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближневосточного региона.

По словам собеседника агентства, для полетов в местные аэропорты и из них определены некоторые маршруты, которых важно строго придерживаться. Они ведут к аэропортам ОАЭ из Омана и Саудовской Аравии.

При этом при возникновении угрозы для гражданской авиации могут быть приняты соответствующие меры, добавил источник.

Ситуация в регионе обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого Израиль, Иран и другие государства Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства.