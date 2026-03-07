Горнолыжник Бугаев занял третье место в скоростном спуске Паралимпиады

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский горнолыжник Алексей Бугаев стал бронзовым призером в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

Он показал результат в 1 минуту 18,94 секунды. Золото выиграл спортсмен из Швейцарии Робин Кюш (1 минута 17,79 секунды), а серебро – француз Артюр Боше (1 минута 18,40 секунды).

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла российской сборной первую медаль на Паралимпиаде. Она заняла третье место, показав результат в 1 минуту 24,27 секунды.

Паралимпиада продлится до 15 марта. От России на ней выступят шесть спортсменов. При этом решение о допуске россиян к Паралимпийским играм пытались торпедировать, рассказал посол РФ в Риме Алексей Парамонов.

