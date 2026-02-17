Двухсторонние приглашения на Паралимпиаду получили 6 спортсменов из РФ

Фото: 123RF.com/dotshock

6 российских спортсменов получили приглашения на Паралимпийские игры 2026 года. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В соревнованиях по горнолыжному спорту примут участие двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина и трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев. В лыжных гонках выступят призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным и многократный чемпион мира Иван Голубков. Также приглашены парасноубордисты Филипп Шеббо Монзер и Дмитрий Фадеев.

По словам Рожкова, основной этап распределения квот на участие в Паралимпиаде в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде завершился 5 мая 2025 года.

Сейчас между национальными паралимпийскими комитетами, которые подали дополнительные заявки, распределяется небольшое количество квот. Эти места освободились, так как не все спортсмены подтвердили свое участие, пояснил он.

После решения Спортивного арбитражного суда допустить россиян к соревнованиям ПКР несколько раз просил у Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и Международного паралимпийского комитета выделить спортсменам из России дополнительные квоты на Паралимпиаду. Однако, отметил Рожков, обращения остались без положительного ответа. У россиян не было возможности полноценно участвовать в квалификации.

Говоря о других видах спорта, президент ПКР добавил, что российских спортсменов все еще не допустили до международных соревнований в биатлоне. В следж-хоккее и керлинге на колясках двухсторонних приглашений нет, до квалификационного отбора россияне не были допущены.

Всего ПКР отправил перечень из 16 кандидатов на получение приглашений. Сформировали список на основе предложений тренерских советов сборных команд РФ. Его рассмотрели и утвердили исполкомом Паралимпийского комитета России, Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийская федерация спорта слепых.

Двусторонние приглашения Международного паралимпийского комитета отличаются от стандартных квот индивидуальным и договорным механизмом предоставления. Обычные квоты спортсмены получают автоматически, они формируются на основе результатов квалификационных стартов и рейтингов. Двухсторонние же выдают в рамках соглашений между МПК и национальными комитетами.

Благодаря такому механизму спортсмены могут обойти основные этапы отбора, если у них есть рейтинговые очки после стартов, но они не выполнили все требования полной квалификации. Двухсторонние приглашения получают в особых случаях, например если страна подпала под определенные ограничения.

Международный паралимпийский комитет (МПК) пересмотрел решение о допуске сборной России на Игры 2026 года, разрешив подавать заявки на приглашения лыжникам, сноубордистам и горнолыжникам, в январе 2026 года.

Вместе с тем в начале декабря 2025-го Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В частности, спортсменам из РФ разрешили участвовать в турнирах в нейтральном статусе, а российским паралимпийцам – под национальным флагом и гимном.

