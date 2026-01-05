Форма поиска по сайту

05 января, 10:54

Спорт

Путин назвал победой возвращение паралимпийцам РФ гимна и флага на соревнованиях

Фото: kremlin.ru

Возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях является большой победой, заявил Владимир Путин во время поздравления Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создание. Телеграмма поздравления опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", – указал президент.

Он отметил, что Паралимпийский комитет РФ выполняет социально значимую и важную миссию, а также объединяет тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщая их к адаптивной физической культуре и спорту. Это помогает им раскрыть таланты и продемонстрировать твердый характер.

Путин добавил, что российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних паралимпийских играх, благодаря грамотной и последовательной работе.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. В частности, по его словам, российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.

