05 января, 10:54Спорт
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам РФ гимна и флага на соревнованиях
Фото: kremlin.ru
Возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях является большой победой, заявил Владимир Путин во время поздравления Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня его создание. Телеграмма поздравления опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", – указал президент.
Он отметил, что Паралимпийский комитет РФ выполняет социально значимую и важную миссию, а также объединяет тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщая их к адаптивной физической культуре и спорту. Это помогает им раскрыть таланты и продемонстрировать твердый характер.
Путин добавил, что российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних паралимпийских играх, благодаря грамотной и последовательной работе.
Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. В частности, по его словам, российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.