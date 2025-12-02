Российских спортсменов допустили до турниров FIS

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщил в своем телеграм-канале глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

Он отметил, что спортсмены из России будут допущены до турниров в нейтральном статусе, при этом российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.

В конце октября Совет FIS не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях. Комментируя данное решение, Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявила, что продолжит выступать за равные права для российских атлетов.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтвед предположил, что недопуск лыжников связан с резкими высказываниями главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Еще одной причиной стало заявление сборной Норвегии по лыжным гонкам, которая пригрозила бойкотом в случае участия спортсменов из России.

