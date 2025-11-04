Форма поиска по сайту

Новости

04 ноября, 17:15

Спорт

Российских ватерполистов допустили к международным турнирам с 2026 года

Фото: ТАСС/EPA/HOW HWEE YOUNG

Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила ватерполистов из России к участию в турнирах с 1 января 2026 года, сообщает пресс-служба организации.

При этом российские спортсмены будут допущены до турниров в нейтральном статусе. На соревнованиях им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной. Таким образом, World Aquatics стала первой организацией, которая допустила российских спортсменов в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В CAS отметили, что полное отстранение спортсменов из России не является соразмерной мерой, так как могут быть найдены дополнительные меры для обеспечения безопасности соревнований.

