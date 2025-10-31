CAS допустил российских саночников до международных соревнований

Фото: ТАСС/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба суда.

"CAS выслушал аргумент FIL (Международной федерации санного спорта. – Прим. ред.) о том, что участие российских спортсменов увеличит риск инцидентов, вызванных общественностью или другими спортсменами, и что их отстранение не должно рассматриваться как санкция по признаку гражданства", – говорится в сообщении.

Как отметили в CAS, полное отстранение спортсменов из России не является соразмерной мерой, так как могут быть найдены дополнительные меры для обеспечения безопасности соревнований.

Уточняется, что отменен запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности. При этом отстранение российских спортсменов от соревнований FIL сохраняется.

Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет на участие в соревнованиях спортсменов из России. Как указывал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, это означало, что международная федерация обязана допустить российских бобслеистов и скелетонистов ко всем международным стартам, в том числе для квалификации на Олимпийские зимние игры 2026 года.

Министр также выражал надежду, что решение по бобслеистам станет прецедентом для всех остальных международных федераций.