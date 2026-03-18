18 марта, 13:50

Технологии

Новые функции появились в приложении "Госуслуги Моя школа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В приложении "Госуслуги Моя школа" появились новые функции, сообщили в Минцифры России.

В ведомстве отметили, что приложение установили уже более 9 миллионов школьников и их родителей, а ежедневно в него заходят около 1,5 миллиона человек. Новые функции, которые сделают сервис удобнее, сейчас есть только у части пользователей, однако в ближайшее время они будут доступны всем.

Например, с помощью функции "Где ребенок" родители смогут увидеть на карте в приложении местоположение своих детей, для этого они должны разрешить отслеживание геолокации в своем аккаунте. Данная информация будет доступна только родителям и ребенку.

Кроме того, с помощью колонки "Алиса" можно узнать расписание, оценки и домашние задания. Необходимо сказать: "Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа".

Помимо этого, в приложении можно будет создавать чек-листы для себя и семьи со временем и описанием.

Раз в две недели родители смогут получать отчеты об учебе. В нем будет указаны опоздания, пропуски и их причины, оценки по предметам и динамика среднего балла относительно прошлого отчета.

В министерстве подчеркнули, что сервис делает более открытым взаимодействие школы, родителей и учеников.

"Родители получают больше инструментов для поддержки ребёнка, школьники – удобные сервисы для учебы и организации времени, а школы – канал для оперативной обратной связи", – указано в сообщении.

Ранее в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" появились дополнительные возможности для оплаты счетов, передачи показаний приборов учета и поиска городских объектов. Жители столицы могут оценить сервис и оставить комментарий – обратную связь разработчики используют для доработки городских услуг.

