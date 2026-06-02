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02 июня, 11:33

Город

Коммунальный флот Москвы собрал 120 тонн мусора с начала летней навигации

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

С начала летней навигации коммунальный флот Москвы собрал в водной акватории города 120 тонн мусора. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что коммунальные суда собирают мусор с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы каждый день. Они также занимаются ликвидацией загрязнений и уборкой илового осадка. Большая часть мусора сейчас – это то, что осталось после весеннего паводка, например, части упавших деревьев.

В основном суда-мусоросборщики работают в верховьях Москвы-реки вблизи шлюзов. Это позволяет им быстро устранить загрязнения после зимы. Таким образом мусор не попадает в центр города с интенсивным судоходством.

Также в неглубоких местах задействованы маломерные суда. А песок и грунт очищают с помощью плавкранов и несамоходных шаланд с буксирами.

Бирюков отметил, что коммунальный флот столицы работает в течение всего года. Только в 2025-м 30 судов собрали свыше 530 тонн мусора, а также извлекли порядка 4 тысяч тонн песка и грунта.

Ранее билеты на теплоходы стали продавать еще на трех московских причалах. Это "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший". Увеличение числа касс помогает справиться с высоким спросом в летний период, так как речные прогулки все чаще выбирают и жители, и гости города.

На Москве‑реке увеличат число прогулочных судов

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