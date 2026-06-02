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02 июня, 11:14

Город

Работы по озеленению завершились на трех столичных вокзалах

Фото: МАХ/"РЖД – Российские железные дороги"

Работы по озеленению завершились на столичных Белорусском, Павелецком и Казанском вокзалах. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Там рассказали, что в этом сезоне на территориях вокзалов можно будет увидеть хвойные растения, лаванду, сезонные цветы, декоративные травы и цветущие кустарники. Кроме того, работы по озеленению завершились также на вокзалах Казань-1 и Нижний Новгород.

Помимо этого, у вокзала Зеленогорск высадили туи, а у Ржевского мемориала – березы. На станции Ясная Поляна скоро появятся яблони, а на станции Щекино – кусты сирени.

Специалисты продолжают работы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Зеленогорске, Йошкар-Оле, на станциях Кириши, Шувакиш, Нерехта, Тамань и других объектах.

Ранее в Москве началась высадка однолетних цветов. В этом году жители и гости города смогут увидеть свыше 25 сортов петунии в парках, скверах, на площадях, во дворах и даже вдоль вылетных магистралей. Кроме того, специалисты высадят бегонии, тагетесы, цинерарии и колеусы.

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