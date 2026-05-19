Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 08:23

Город

На московских очистных сооружениях высадят эйхорнии для улучшения качества воды

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более пяти тысяч эйхорний (водный гиацинт) высадят на очистных сооружениях Москвы для фильтрации воды. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Благодаря этим растениям до наступления осени будет очищено примерно 100 тысяч кубометров поверхностных вод и атмосферных осадков, которые поступают в водосточную сеть с московских улиц.

Эйхорния задействуется в коммунальном хозяйстве Москвы с 2000 года. В этом году их высадят на 44 прудах-отстойниках. Растение используют на последнем этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В этом процессе применяется корневая система водного гиацинта, которая на пике роста может достигать полуметра в длину.

Корни эйхорнии покрыты мелкими волосками, которые извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества. Данное растение борется с большим количеством соединений и провоцирует рост бактерий, которые повышают качество фильтрованной воды.

Летом водный гиацинт активно размножается. До конца сезона рассада из 100 растений может увеличиться в 20–40 раз, а также покрыть поверхность секций очистных сооружений площадью до 10 тысяч квадратных метров. Чтобы эйхорнии после цветения не осели на дно в виде ила, в середине осени их убирают из прудов-отстойников.

Ранее стало известно, что около 3 миллионов анализов качества воды провели в столице с начала года. Состояние воды в Москве анализируется по 200 физико-биологическим и химическим показателям. Контроль качества происходит на всем пути движения воды – на водоисточнике, станциях водоподготовки и в распределительной сети.

Изменения показателей воды отслеживаются ежедневно при помощи специальных приборов. Данные собираются в единой информационной системе, после чего специалисты могут оперативно принять решение по изменению технологических режимов очистки. Результаты передают в систему социально-гигиенического мониторинга Москвы.

На портале mos.ru можно узнать, когда отключат горячую воду в доме

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика