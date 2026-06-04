В ФМБА рассказали, что ИИ помогает находить мутации для создания вакцин от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Искусственный интеллект (ИИ) помогает найти мутацию в геноме человека, чтобы можно было создать вакцину для борьбы с опухолью. Об этом в беседе с RT заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Мы используем прогностические вычислительные алгоритмы на основе методов машинного обучения", – указала она.

Скворцова объяснила, что сначала берется результат секвенирования РНК опухоли человека и его крови, а затем ИИ сравнивает различия между геномом человека и его опухоли. Это позволяет выявлять мутации.

Тем не менее специалисты все равно исследуют окончательные результаты вручную. Таким образом, вакцина от рака создается 42 дня и проверяется еще 7 дней, указала глава ФМБА.

Ранее Скворцова сообщила, что российская вакцина от колоректального рака "Онкопепт" показала первые обнадеживающие результаты. У пациентов, получивших препарат в конце марта – начале апреля, выработался необходимый иммунный ответ. Клиническую эффективность препарата начнут оценивать в ближайшие месяцы, ориентировочно через 3 месяца после первого введения.

