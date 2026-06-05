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05 июня, 16:45

Культура

Художник Никас Сафронов признался, что ИИ помог ему придумать название для картины

Фото: Legion-Media.com/NEWS.ru/Алексей Белкин

Искусственный интеллект (ИИ) помог придумать название для одной из последних картин художника Никаса Сафронова, рассказал SHOT сам художник в ходе ПМЭФ.

Он объяснил, что завершил работу, но долго не мог придумать ей название, поэтому обратился к нейросетям. В результате картина получила название "Весна и любовь". Сафронов добавил, что с помощью ИИ воплощает в жизнь то, что ему снится.

По мнению художника, нейросети могут дать людям подсказки, однако не стоит доверять новым технологиям во всем. Для того чтобы использовать ИИ, нужен "собственный" интеллект, а также обширные знания.

Ранее в России по указу Владимира Путина была создана комиссия по вопросам развития технологий ИИ. Ее сопредседателями стали вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, а также Сергей Собянин, руководитель Сбера Герман Греф, помощник президента Алексей Дюмин и многие другие.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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