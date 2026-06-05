Эксперт Чирикова: поджог тополиного пуха может обернуться штрафом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам может грозить штраф за поджог тополиного пуха. Об этом в беседе с RT предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова.

По ее словам, такие действия являются разведением огня в неположенном месте и подпадают под статью о нарушении требований пожарной безопасности. Нарушителю придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. А в случае действующего особого противопожарного режима штраф увеличится до 10–20 тысяч рублей.

Если огонь уничтожит или повредит чужое имущество либо причинит легкий или средний вред здоровью, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей, добавила Чирикова. Если речь пойдет о крупном уничтожении имущества на сумму более 250 тысяч рублей, возможно привлечение к уголовной ответственности. Наказание включает 120 тысяч рублей штрафа и до 480 часов обязательных работ либо до года тюрьмы.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при несоблюдении правил пожарной безопасности во время пала сухой травы. Это возможно, если поджог приведет к причинению ущерба на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель может быть привлечен к обязательным, принудительным или исправительным работам, а также лишен свободы на срок до 10 лет.