Москвичи смогут пройти медицинский чекап, не выходя из дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут пройти медицинский чекап дома прямо "на диване", сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате", – сказала Ракова в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Для этого нужно будет просто заполнить анкету, а затем система сама проанализирует данные, включая результаты тестов, медкарту и последние визиты к врачу. Кроме того, можно дополнительно пройти функциональные тесты или ввести состав своего тела, так как у многих людей есть умные часы и умные весы. При этом узнать состав тела можно и в МФЦ, и в центрах московского долголетия, и поликлиниках.

"Проанализировав все эти данные, система будет выдавать вам автоматически ваш биологический возраст, анализировать возможные механизмы старения, сразу же давать рекомендации по питанию, поведению, образу жизни и назначать для вас с учетом ваших персональных рисков систему обследования, которая включает в себя и инструментальные, и лабораторные исследования", – указала Ракова.

Ранее в ГД предложили ввести в РФ предельные сроки ожидания пенсионерами узкого специалиста по ОМС. Они должны составить не более 14 дней, а для МРТ/КТ – не более 30 дней, со штрафами за нарушение. Парламентарии также призвали расширить список бесплатных лекарств и увеличить компенсацию расходов на них с 50% до 75% для пенсионеров с доходом ниже полуторного прожиточного минимума.

