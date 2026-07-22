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22 июля, 10:38

Общество

Россиян предупредили о рисках регулярных переводов на карту за услуги

Фото: depositphotos/samsonovs

Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций.

"Отдельный момент – переводы в счет оплаты услуг, например проезда на карту водителя", – привели пример в организации.

При этом в управлении подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. Однако, если на карту одного человека постоянно приходят деньги от многих отправителей, банк вправе заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность.

В случае если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операций, в том числе и для отправителей средств.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Согласно нововведению, одному физлицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение возможно по решению совета директоров Центробанка.

С 2027 года банки обяжут подробно раскрывать условия услуг

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