Россиян предупредили о рисках регулярных переводов на карту за услуги

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Регулярные поступления денег на банковскую карту от разных людей за оказанные услуги могут быть расценены банком как признак скрытого бизнеса, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

В таком случае финорганизация вправе запросить подтверждающие документы или ограничить проведение операций.

"Отдельный момент – переводы в счет оплаты услуг, например проезда на карту водителя", – привели пример в организации.

При этом в управлении подчеркнули, что сам по себе такой способ не запрещен. Однако, если на карту одного человека постоянно приходят деньги от многих отправителей, банк вправе заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность.

В случае если переводы носят систематический характер и похожи на доход, безопаснее оформить индивидуальное предпринимательство или зарегистрироваться как самозанятый. Это позволит проще подтвердить законность операций, в том числе и для отправителей средств.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ограничивающий общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Закон входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.

Согласно нововведению, одному физлицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более 20 платежных карт. Исключение возможно по решению совета директоров Центробанка.