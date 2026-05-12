Новости

12 мая, 15:45

Экономика

Максимальная сумма перевода для бизнеса через СБП может быть поднята до 30 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Банк России поддержал идею увеличить максимальную сумму одного перевода через Систему быстрых платежей (СБП) для бизнеса и бюджетных платежей до 30 миллионов рублей. О планах регулятора ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ.

Сейчас лимит по сценарию B2B ("бизнес для бизнеса" – бизнес-модель, при которой компании продают товары или услуги другим организациям. – Прим. ред.) составляет всего 1 миллион рублей за операцию. Все, что выше, приходится дробить на несколько переводов, что создает неудобства для предпринимателей.

В Центробанке признали запрос рынка и заявили, что готовы пойти навстречу. Но для этого потребуются доработки не только на стороне регулятора, но и у банков-участников СБП.

"Внесение изменений в правила платежной системы Банка России, а также техническая реализация такой возможности запланированы на 2027 год", – отметили в регуляторе.

Вместе с тем с 1 июля российские банки будут обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через СБП. Новое условие коснется переводов и платежей между физлицами и между юрлицами и физлицами. Инициатива направлена на борьбу с дропперством.

бизнесэкономика

