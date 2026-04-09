В России банки будут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП с 1 июля

Российские банки с 1 июля 2026 года будут обязаны обмениваться идентификационными номерами налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах своих клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков.

Новое условие коснется переводов и платежей между физлицами и между юрлицами и физлицами. Инициатива направлена на борьбу с практикой использования подставных лиц в мошеннических схемах (дропперством).

Глава организации пояснил, что злоумышленник может в короткие сроки сменить номер телефона, банковскую карту или счет, и даже паспорт. Однако ИНН является практически незаменяемым в случае физических лиц. ИНН будет служить единым идентификатором, обеспечивающим одновременную проверку потенциальных рисков как в платежной системе "Мир", так и в СБП, отметил спикер.

В свою очередь, пресс-служба НСПК заявила, что для граждан ничего не изменится, так как банки будут обмениваться идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Соответствующая мера станет дополнительным инструментом по борьбе с фродовыми операциями. В НСПК подчеркнули, что она уже работает в системе "Мир".

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества 26 декабря 2025 года. В документ вошли около 20 инициатив. Основной из них является закрепление требований о восстановлении доступа к "Госуслугам" только доверенными способами.

Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек. В частности, россияне не смогут иметь больше 20 карт.