10 декабря, 14:25

Политика

Госдума одобрила в I чтении проект о поправках в закон о персональных данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных граждан при трансграничной передаче.

Проект подразумевает внесение поправок в статью 12 закона "О персональных данных". В документе предусмотрено уточнение критериев, по которым зарубежные страны будут вноситься в список государств, обеспечивающих необходимую защиту персональных данных.

В пояснительной записке к проекту отметили, что при решении вопроса о передаче данных россиян в другие страны власти будут проверять наличие законов об их защите и их практическую эффективность.

Кроме того, правовое урегулирование в этом вопросе должно соответствовать положениям Конвенции Совета Европы, что должен принять во внимание уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.

Им же должны быть учтены применяемые странами меры по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Уточняется, что поправки в закон помогут усилить меры борьбы с киберугрозами в случаях, когда организуется передача данных в юрисдикции, где не гарантируется их полная защита. Благодаря нововведениям удастся обеспечить конституционные права россиян на неприкосновенность частной жизни.

Ранее Минцифры России разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В документе указано, что восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий злоумышленников будет утверждено на законодательном уровне.

Кроме того, на портале создадут единую платформу согласий. Благодаря ей пользователи смогут просматривать все ранее предоставленные разрешения на обработку персональных данных как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

