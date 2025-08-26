Минцифры РФ представило второй пакет мер по противодействию мошенникам

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Минцифры России разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пост ведомства в телеграм-канале.

"Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде", – отмечается в сообщении.

Согласно документам, процедуры восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников будут утверждены на законодательном уровне. Доступ можно будет вернуть с помощью биометрических данных, через приложение или сайт банка, национальный мессенджер или МФЦ.

Кроме того, на "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, позволяющая пользователям просматривать все ранее предоставленные разрешения на обработку персональных данных как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

Также Минцифры планирует улучшить взаимодействие между банками и операторами связи через автоматизированную систему обмена данными в рамках ГИС "Антифрод". Еще одна инициатива предполагает разработку механизма компенсации ущерба гражданам при похищении средств с мобильного счета из-за бездействия оператора или банка. В таких случаях ответственность будет нести кредитная организация.



Вместе с тем в рамках второго пакета мер предлагается запретить входящие звонки с иностранных номеров и маркировать все международные вызовы специальным индикатором для защиты пользователей. В свою очередь, для фишинговых сайтов, ресурсов с вредоносным ПО и несертифицированных средств связи будет введен внесудебный механизм блокировки.

"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей", – заключили в ведомстве.

В следующем году в России запустят систему противодействия дистанционным мошенничествам. На соответствующей платформе будут присутствовать фамилии и номера счетов, используемые злоумышленниками.

Кроме того, в рамках подписанного Владимиром Путиным закона сформируют базу голосов мошенников, введут обязательную маркировку звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

