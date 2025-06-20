Система противодействия дистанционным мошенничествам появится в РФ в 2026 году

Фото: 123RF/kostsov

Система противодействия дистанционным мошенничествам появится в РФ в январе 2026 года, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Генпрокурор отметил, что в системе будут аккумулироваться фамилии и номера счетов, используемые мошенниками, а также их механизмы для завладения обманом денежными средствами граждан.

В апреле Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Согласно документу, в России будет создана база голосов мошенников, введена обязательная маркировка звонков на экранах телефонов и возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений.

До этого глава государства высказывал возмущение масштабами кибермошенничества в России. По его словам, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры.