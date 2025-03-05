Путин возмутился масштабами кибермошенничества в России

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Телефонное и интернет-мошенничество приобрело в России недопустимые масштабы, поэтому следует действовать быстро, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Ситуация, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, значит, для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие. Поэтому действовать нужно быстро", – сказал глава государства.

Президент поручил как можно быстрее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством без так называемого периода охлаждения. Как отметил Путин, ничего ждать не нужно, поскольку в целом порядок действий уже понятен.

"Нужно только расставить акценты, поставить точки над i и завершить эту работу, ну а по мере того, как будут реализовываться принимаемые решения, анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы", – сказал президент.

Российский лидер также высказался о предложении председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина считать использование кибермошенниками искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством. По мнению Путина, эта идея любопытная и над ней стоит подумать.

Между тем Центральный банк России планирует подготовить меры борьбы с мошенниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение на смартфоны с целью кражи денежных средств. Зампред ЦБ Герман Зубарев рассказал, что регулятор старается узнать, можно ли решить этот вопрос на отраслевом уровне. В противном случае специалисты обратятся к законодателям для разработки мер совместными усилиями.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил сформировать на основе государственной информационной системы (ГИС), которая будет работать с образцами голосов телефонных аферистов, общедоступный сервис для распознавания голосовых дипфейков. По словам парламентария, внесенный в Госдуму "антимошеннический" проект предполагает, что ГИС сможет работать с образцами голосов злоумышленников и предупреждать россиян об опасности.