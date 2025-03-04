ЦБ подготовит меры борьбы с мошенниками, устанавливающими вредоносное ПО

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Центральный банк России подготовит меры борьбы с мошенниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение (ПО) на смартфоны с целью кражи денежных средств. Об этом рассказал зампред ЦБ Герман Зубарев, сообщает ТАСС.

На заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации он выразил надежду на поддержку разработки мер со стороны финансовых учреждений.

По словам Зубарева, ЦБ старается узнать, можно ли урегулировать вопрос на отраслевом уровне. В обратном случае специалисты обратятся к законодателям для разработки мер совместными усилиями.

Ранее депутат Анатолий Выборный предложил сделать в приложениях кнопку "проверить на дипфейк" для информирования полиции о возможном кибермошенничестве.

Как объяснил депутат, благодаря таким мерам удастся эффективно выявлять мошенников и пресекать преступления. Также это окажется хорошей превенцией, чтобы аферисты знали, что их преступления не останутся безнаказанными.