ЦБ РФ призвал к ответственности для менеджеров банков, допустивших мошенничество

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Центробанк РФ считает необходимым вводить ответственность для сотрудников банков, которые допустили мошеннические операции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В частности, было предложено вводить меры в отношении топ-менеджеров финансовых организаций, которые отвечают за "антифрод-процедуры".

По словам Набиуллиной, большая часть крупных банков работает хорошо с этой процедурой и устраняет благодаря ей подавляющую часть мошеннических действий. Кроме того, большинство банков РФ хорошо защищают свои онлайн-приложения от действий мошенников, подчеркнула глава ЦБ.

"У большинства банков такая уязвимость является низкой (риски хищения средств граждан через банковские приложения из-за вирусов с функцией удаленного доступа. – Прим. ред.). В целом банки очень активно и оперативно выявляют свои уязвимости, и мы их на это нацеливаем", – подчеркнула она.

По ее словам, для тех, кто не сделает этого до конца первого квартала 2025 года, уже подготовлен "целый набор инструментов". ЦБ их активно применяет, добавила Набиуллина.

Ранее Владимир Путин потребовал увеличить ответственность банков за нарушение прав потребителей, чьи деньги были похищены в результате мошенничества, в том числе с использованием методов социальной инженерии.

Президент поручил кабмину и Центробанку до 15 июля внести соответствующие изменения в закон. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и Набиуллина.