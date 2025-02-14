Путин поручил увеличить ответственность банков при мошенничестве против клиентов

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Владимир Путин потребовал увеличить ответственность банков за нарушение прав потребителей, чьи деньги были похищены в результате мошенничества, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Список поручений президента по итогам пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил кабмину и Центробанку не только выполнить задачу до 15 июля 2025 года, но и внести соответствующие изменения в закон. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее правительство России подготовило поправки в закон, которые направлены на защиту населения от телефонных и интернет-мошенников. Согласно им, вводится обязательная маркировка звонков. Кроме того, банкам, госслужбам, операторам связи запретят использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.

Мишустин указал, что меры помогут пресекать действия мошенников, которые представляются сотрудниками ведомств и финансовых учреждений. Также благодаря поправкам россияне смогут отказаться от рекламных звонков, сообщений и рассылок. Мишустин обратил внимание, что сейчас они совершаются без предварительного согласия.

