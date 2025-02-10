МВД предупредило о звонках мошенников для обновления аккаунта "Госуслуг"

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МВД России предупредило, что мошенники продолжают звонить под предлогом обновления аккаунта на портале "Госуслуги". Таким образом они пытаются выяснить СМС-код, который нужен для восстановления доступа к учетной записи, пояснили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступлениями ведомства.

Представители МВД напомнили, что сотрудники портала не осуществляют звонки пользователям.

"Это технически невозможно, так как порталом в настоящий момент пользуются более 110 миллионов человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тысячи человек), что экономически и организационно нереализуемо", – обратили внимание правоохранители.

Достоверная информация от "Госуслуг" может поступать через личный кабинет, а информационные рассылки от портала отправляются только с определенных адресов. В связи с этим сотрудники МВД призвали граждан оставаться бдительными.

Ранее правоохранители выявили двухэтапную схему телефонных мошенников с использованием IP-телефонии. Суть заключается в том, что злоумышленники звонят пенсионерам на стационарный телефон в рабочее время. Беседуя с потенциальными жертвами, преступники начинают угрожать им и вымогать деньги.

Однако после того, как пенсионеры, как правило, прерывают этот разговор, им звонит якобы сотрудник полиции, заявляя, что звонивших им мошенников уже установили и выставили за ними наружное наблюдение. Чтобы задержать их и привлечь к уголовной ответственности, мошенники просят жертву принять участие в "закупке".

