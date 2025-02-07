В МВД предупредили о двухэтапной схеме телефонных мошенников

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МВД России выявило двухэтапную схему телефонных мошенников с использованием IP-телефонии, сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями.

Представители ведомства назвали этот вариант самым простым из возможных действий мошенников. Суть этой схемы заключается в том, что злоумышленники, прибегая к IP-телефонии, звонят пенсионерам на стационарный телефон в рабочее время.

Беседуя с потенциальными жертвами, преступники начинают угрожать им и вымогать деньги. Однако после того, как пенсионеры, как правило, прерывают этот разговор, им звонит якобы сотрудник полиции, заявляя, что звонивших им мошенников уже установили и выставили за ними наружное наблюдение.

Чтобы задержать их и привлечь к уголовной ответственности, мошенники просят жертву принять участие в "закупке", то есть сделать вид, что они поддались на требования вымогателей, и отдать деньги курьеру.

Представители ведомства напомнили, что тактика и методика оперативно-разыскных мероприятий не разглашаются. При этом данные мероприятия никогда не обсуждаются с их возможными участниками по телефону. Кроме того, сотрудники полиции никогда не станут требовать перевести или передать какие-либо денежные средства.

"Счет может быть безопасным только тогда, когда к нему ни у кого, кроме владельца, нет доступа", – подчеркнули в ведомстве.

Тем временем мошенники начали создавать фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram. Одна из них действовала на территории аэропорта Шереметьево. Мошенники создали точку доступа, которая похожа на реальную, с названием SVO_Free.

Вместо того чтобы авторизироваться для входа в сеть по коду из СМС, злоумышленники стали предлагать пройти эту процедуру через Telegram, отправив код в сервисный бот. Таким образом аферисты получали доступ к телеграм-аккаунтам людей.