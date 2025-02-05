МВД России предупредило о схеме мошенников с фейковым трудоустройством

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Аферисты, которые используют схему с фейковым трудоустройством, начали просить у россиян единовременную оплату НДФЛ под предлогом "аутентификации" или "регистрации" в системе работодателя. Предупреждение появилось в телеграм-канале управления по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

"Налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц является работодатель. Это означает, что работник не должен самостоятельно оплачивать налог при трудоустройстве, так как НДФЛ удерживается из заработной платы сотрудника после ее начисления, а работодатель самостоятельно перечисляет налог в бюджет", – напомнили в ведомстве.

Кроме того, в рамках процедуры трудоустройства в РФ нет на законодательном уровне понятия "аутсорсинговая аутентификация", подчеркнули правоохранители. Проверка персональных данных потенциального сотрудника проводится бесплатно на основании предъявленных документов.

"Если компания использует аутсорсинг кадрового администрирования, все затраты на его услуги несет работодатель", – пояснили в управлении.

В МВД также добавили, что при приеме на работу соискатель не должен что-либо оплачивать.

Также аферисты начали использовать новую схему обмана с виртуальными образами банковских карт жертв. Мошенники убеждают человека, что его средства пытаются похитить и защитить их может только специальное приложение. После скачивания эта программа создает виртуальный образ карты, что позволяет мошенникам удаленно использовать ее, чтобы снимать деньги жертвы в банкоматах с бесконтактной технологией.

