Москвичей предупредили о мошеннической схеме в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники звонят школьникам, представляются разработчиками Московской электронной школы (МЭШ) и просят сменить детей пароль в сервисе, чтобы получить доступ к их учетной записи на портале "Госуслуги", предупредил телеграм-канал креативного столичного центра департамента образования и науки.

Злоумышленники говорят школьникам о сбое в сервисе, а после под угрозой потери результат олимпиад вынуждают детей менять пароль. При этом мошенники просят назвать пришедший ученикам в сообщении код, который на самом деле открывает доступ к "Госуслугам".

"Помните, команда МЭШ ни при каких обстоятельствах не может запрашивать такие данные", – обратил внимание центр.

Также в пресс-службе рекомендовали прекращать подобное общение и сбрасывать звонки.

Ранее около 10 школьников в Москве стали жертвами мошенников из-за игры Roblox. По данным правоохранителей, злоумышленники предлагали детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждали передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.