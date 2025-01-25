Депутат ГД Немкин: фейк-аккаунты блоггеров предлагают детям участие в розыгрышах

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Мошенники стали с фейковых аккаунтов блогеров предлагать детям принять участие в розыгрышах с дорогими призами. Об этом заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

"Опасная для детей схема мошенников связана с фальшивыми конкурсами и подарками. Мошенники, с фейковых аккаунтов блогеров, предлагают детям участие в розыгрышах с обещанием дорогих призов, например, игровых консолей или виртуальной валюты", – передает РИА Новости слова депутата.

По словам Немкина, чтобы ребенок получил приз аферист просит оплатить доставку или предоставить личные данные, которые используются для кражи денег или аккаунтов. Он подчеркнул, что подобные схемы оказывают влияние на ребенка, для которого возможность мгновенной награды перевешивает осознание риска.

Депутат добавил, что в настоящее время многие семьи мало уделяют внимания обучению детей грамотному поведению в Сети. Таким образом, дети остаются без необходимых навыков для распознавания мошенников.

"При этом компании также несут ответственность за обеспечение дополнительной защиты детей – например, внедрение систем подтверждения покупок, требующих согласия родителей, или создание образовательных программ для пользователей", – уточнил Немкин.

Он считает, что бороться с мошенническими схемами необходимо комплексным путнем. Родители должны регулярно обсуждать с детьми правила поведения в интернете. Особенно уделить внимание тому, почему нельзя передавать свои личные данные незнакомцам.

"Со стороны маркетплейсов и онлайн-игровых платформ требуется активное внедрение механизмов контроля и мониторинга подозрительных транзакций. Со своей стороны мы продолжим трансформацию законодательства в части борьбы с мошенничеством – как телефонным, так и реализуемым онлайн", – заключил парламентарий.

Между тем МВД предупредило о замаскированном вирусе Mamont в Telegram. В ведомстве заявили, что злоумышленники отправляют опасные файлы в сообщениях, которые начинаются со слов "Это ты на видео?". При этом подобная рассылка направляется разным категориям граждан.

Основная цель аферистов – получение доступа к платежным данным жертвы и использование персональной информации в преступных схемах.