Эксперт оценил привлечение москвичей к обучению бота, защищающего от мошенников

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Взаимодействие с будущими пользователями телеграм-бота "Стопфейк" – не только полезный опыт, но и хорошая возможность качественно обучить искусственный интеллект, определить узкие места и создать план по будущему развитию продукта. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор компании по машинному обучению Дмитрий Марков.

Ранее департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы предложил провести тест нового бесплатного сервиса по защите от кибермошенников. Специально разработанный телеграм-бот позволяет проверять текстовые и голосовые сообщения на наличие признаков мошенничества. Сам сервис работает с использованием ИИ.

По словам Маркова, чтобы сервис с ИИ был максимально полезным, его надо предварительно долго обучать на огромном массиве данных. При этом должны быть реальные данные, поскольку только таким образом можно добиться качественного результата.

Например, для сервисов видеоаналитики нейросеть обучается на настоящих скриншотах объектов, с которыми потом ей предстоит работать. Подготовить такие данные – долгая и кропотливая задача, отметил эксперт.

Большинство специалистов по ИИ заявляют, что такая подготовка для обучения является одной из самых сложных, а потому важных и трудоемких задач при создании таких решений, продолжил собеседник агентства. Запустить открытое пользовательское тестирование является эффективным способом "дообучить" ИИ и привлечь к этому граждан, которые "скормят" нейросети актуальные для них данные.

В пресс-службе ДИТ рассказали, что разработчики внимательно следят за результатами бота и анализируют полученные от пользователей отзывы. Открытое тестирование продлится до 27 февраля, после чего программисты доработают функционал с учетом пожеланий москвичей. Ожидается, что полноценно проект заработает весной.

В МВД России сообщили, что двухфакторная аутентификация поможет защитить телеграм-аккаунт от мошенников. С помощью этой функции можно обезопасить свою учетную запись, если мошенники получили доступ к номеру телефона жертвы и коду подтверждения.

Также в ведомстве рекомендовали разрешить звонки в мессенджере только своим контактам и ограничить возможность добавления аккаунта в различные группы.