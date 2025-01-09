МВД: мошенники используют две схемы для получения доступа к порталу "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники используют две схемы, с помощью которых им удается получить доступ к аккаунтам россиян на портале "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на представителей МВД России.

Одна из этих схем реализуется через звонки потенциальной жертве от имени оператора связи. Злоумышленники предлагают россиянам продлить договор на обслуживание абонентского номера. Они утверждают, что для того, чтобы сделать это, необходимо назвать код из СМС, который в дальнейшем позволит мошенникам зайти в личный кабинет потерпевшего на портале.

После того как мошенник получает доступ к личной странице жертвы, он меняет пароль и вводит в поле подсказки к контрольному слову фразу: "Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру". Этот телефон будет принадлежать мошенникам.

После того как жертвы звонят им, злоумышленники применяют схему с переводом денежных средств на "безопасный счет". В ходе беседы мошенники утверждают, что личный кабинет потерпевшего пытаются взломать. В связи с этим они убеждают "защитить" средства путем перевода.

Вторая схема заключается в попытке перевыпустить абонентский номер. Злоумышленник устанавливает телефон, который привязан к учетной записи ЕСИА. Ему необходимо добиться, чтобы владелец перестал им пользоваться. После этого преступник ждет, когда оператор связи выставит его на повторную реализацию.

Тогда данный абонентский номер можно зарегистрировать на нового владельца. Получая этот телефон, мошенники проводят процедуру восстановления пароля на "Госуслугах", вводя одноразовый код, который отправляется на привязанный к аккаунту абонентский номер.

При таком развитии событий жертва может даже не знать, что мошенники уже получили доступ к ее учетной записи. Эта схема может нанести существенный вред. Злоумышленники могут направить заявку на получение онлайн-микрозаймов в микрофинансовые организации или обратиться за кредитами в банки.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали просить своих жертв установить новые приложения ЖКХ. Такие программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег.

В министерстве рекомендовали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации, а также не устанавливать приложения из сомнительных источников.

