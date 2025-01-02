В МВД рассказали о схеме мошенничества через приложения ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники для взлома мобильных телефонов начали просить своих жертв установить новые приложения ЖКХ, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Как рассказал представитель ведомства, в 2024 году распространились случаи взлома аккаунтов россиян в соцсетях и дальнейшей рассылки от их имени фишинговых ссылок на заполнение разных форм. Злоумышленники представляются по телефону сотрудниками УК или медучреждений, а затем предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако такие программы предназначены для получения удаленного доступа к телефонам и кражи денег, предупредили в МВД.

В министерстве рекомендовали не открывать подозрительные ссылки, проверять адреса интернет-ресурсов перед вводом личной информации, а также не устанавливать приложения из сомнительных источников.

Между тем москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти в новогодние праздники под видом коммунальщиков. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди, которым аферисты предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, а также пытаются продать дорогостоящее оборудование.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что городские службы в праздники не планируют совершать поквартирные обходы и проверки. Сотрудники не приходят без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация, добавил он.