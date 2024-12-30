Москвичей предупредили о мошенниках, которые могут прийти под видом коммунальщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам следует остерегаться мошенников, которые могут прийти в праздники под видом коммунальщиков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Чаще всего в качестве жертвы злоумышленники выбирают пожилых людей. Им предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

В связи с этим заммэра призвал к бдительности, отметив, что мошенники приходят под видом внезапной проверки.

"Сведения о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит", – говорится в сообщении.

Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб, которые указаны на mos.ru.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников в преддверии Нового года. Для обмана злоумышленники используют поддельные приложения и ситуативный фишинг.

Кроме того, в этот период увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, в том числе шпионское ПО и трояны удаленного доступа.

