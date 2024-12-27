Банк ВТБ предупредил об активизации мошенников перед новогодними праздниками

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Мошенники активизировались в преддверии новогодних праздников, предупредил россиян банк ВТБ. По его данным, аферисты используют для обмана поддельные приложения и ситуативный фишинг.

"В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT)", – передает РИА Новости сообщение кредитной организации.

При этом в праздники не следует ожидать, что активность мошенников уменьшится, отметил начальник департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Злоумышленники попытаются воспользоваться расслабленным состоянием граждан. Их ссылки будут соответствовать праздничному контексту, они будут мимикрировать под маркетплейсы, привлекая покупателей, подчеркнул специалист.

Также аферисты начали часто уведомлять граждан о социальных выплатах, которые им якобы полагаются. Они убеждают пользователей установить специальное приложение, после чего получают доступ к данным на смартфоне.

Ранее москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.

