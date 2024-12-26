Мошенники в Telegram начали предлагать купить водительское удостоверение

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Аферисты в Telegram начали предлагать россиянам приобрести водительское удостоверение или военный билет. О новой схеме обмана сообщается в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Объявления выставляют в мессенджере и обещают внести сведения в официальные реестры. Имеются предложения и по возврату водительских прав после лишения", – уточняется в публикации.

Пользователей убеждают внести предоплату, чтобы они смогли получить документ. Также аферисты предлагают осуществить перевод в криптовалюте, чтобы якобы обеспечить конспирацию.

Ранее москвичей призвали к бдительности на фоне активизации мошенников. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы напомнили, что мошеннические схемы постоянно меняются.

Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.

