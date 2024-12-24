ДРБиПК Москвы призвал горожан к бдительности на фоне активизации мошенников

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Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы призвал москвичей оставаться бдительными на фоне активизации мошенников. Посвященная этому памятка была опубликована на портале мэра и правительства города.

Мошеннические схемы постоянно меняются, обратили внимание в ведомстве. При этом злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.

Для снижения риска быть обманутыми москвичам рекомендовали придумывать сложные пароли и регулярно обновлять их. Кроме того, горожанам напомнили о необходимости подключить двухфакторную аутентификацию и следить за операциями по банковским счетам, регулярно проверяя при этом свою кредитную историю. Также важно не забывать о том, что нельзя разглашать личную информацию в социальных сетях.

При этом стоит не забывать, что сотрудники силовых структур не пользуются мессенджерами для связи с гражданами, а также не раскрывают подробности следственных и оперативных действий по телефону. Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов не высылают сканы и копии служебных удостоверений и иных документов.

Бдительность важно сохранять в том числе при общении по телефону и в интернете. Москвичам посоветовали подключить сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора, а также призвали рассказывать пожилым родственникам и детям о правилах безопасности в Сети.

В памятке указано, что распознать мошенника могут помочь некоторые признаки. В частности, злоумышленники будут говорить с потенциальной жертвой о проблеме, о которой человек не знал. Они также будут торопить, запугивать и пытаться вызвать доверие.

Кроме того, преступники могут предоставлять поддельные удостоверения и иные документы. Они будут требовать сообщать им пароли, коды из СМС, данные паспорта, банковских карт и прочие сведения.

Вместе с тем мошенники могут предлагать воспользоваться нереалистично выгодными акциями, сделками или "программами от государства". При этом они уходят от прямых вопросов и начинают путаться в важных сведениях. Нередко злоумышленники просят передать ценные вещи другому человеку, курьеру или оставить их в конкретном месте.

Если мошенники дозвонились, разговор необходимо прекратить в кратчайшие сроки, не выполняя никаких инструкций. Номер, с которого они звонили, нужно занести в "черный список" вашего телефона. О звонке рекомендуется рассказать родственникам и друзьям.

В том случае, если мошенникам все же удалось добиться желаемого, с ними все равно нужно прекратить все контакты. При этом важно не поддаваться на новые уговоры или обещания вернуть деньги. Также специалисты советуют собрать и сохранить все данные, связанные со злоумышленниками, и изменить пароли на сайтах государственных услуг.

"Если вы передали данные карты или обнаружили странные списания, заблокируйте карту через приложение самостоятельно или обратитесь в банк. Позвоните в банк, расскажите о мошенничестве и попросите отменить платежи или переводы. Обратитесь в ближайшее отделение полиции или подайте заявление онлайн через портал государственных услуг. Расскажите о мошенничестве родственникам и друзьям", – резюмировали представители департамента.

При этом перед Новым годом мошенники стали использовать в своих целях нейросети. С их помощью они создают убедительные видеоизображения человека, а затем отправляют его друзьям и родственникам через мессенджеры и соцсети.