В Некрасовке прохожие спугнули мужчину, напавшего с ножом на девушку

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Прохожие спугнули мужчину, который ранил девушку ножом на Рождественской улице в Некрасовке. Об этом сообщила пресс-служба полиции Москвы в MAX.

Инцидент произошел ночью: в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что на нее напал незнакомец и нанес резаное ранение ножом. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов.

Им оказался ранее судимый 22-летний уроженец Бурятии, проживавший на той же улице. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигуранту предъявлено обвинение, его арестовали.

Ранее мужчина напал с ножом на сотрудницу парикмахерской на улице Краснодарской в Анапе. Он ранил ее в шею и руку. Злоумышленника заметил неравнодушный гражданин, который смог остановить его и удерживал до прибытия полиции. Напавшим оказался местный житель. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.