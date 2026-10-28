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28 октября, 15:42

Происшествия

В Гане девушка погибла после взрыва электрической секс-игрушки

Фото: Getty Images/Onnes

В Гане 23-летняя девушка погибла после того, как электрическая секс-игрушка взорвалась во время использования. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GhanaWeb.

Как пишут местные СМИ, соседи услышали громкий хлопок в комнате девушки и обнаружили пострадавшую в критическом состоянии. Устройство, по имеющимся данным, оставалось подключенным к розетке.

Девушку доставили в больницу, где врачи два дня боролись за жизнь пациентки, однако спасти ее не удалось. Предполагается, что девушка получила удар током из-за неисправности игрушки, которую недавно приобрела и использовала впервые.

Что именно стало непосредственной причиной взрыва – неисправность самого прибора, батареи или электросети, – предстоит выяснить полиции.

В конце сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Комсомола. По данным МЧС, причиной стал взрыв аккумулятора от мопеда, который оставили заряжаться. Серьезные ожоги получили 23-летний владелец мопеда и его 11-летняя сестра, еще два человека отравились угарным газом.

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