Пятеро подростков пострадали при пожаре в гараже в Пермском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро подростков в возрасте от 11 до 14 лет пострадали при пожаре в бесхозном гараже в Чернушке Пермского края, сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.

Трое госпитализированы с ожогами, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Еще двое подростков отправлены на амбулаторное лечение.

По данным краевого главного управления МЧС, пожар произошел в бесхозном гараже, горел мусор. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

В СК РФ по региону организовали проверку, устанавливаются все обстоятельства травмирования несовершеннолетних. Следователь уже осмотрел место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на улице Комсомола в Санкт-Петербурге сгорела квартира. Причиной пожара стал взрыв аккумулятора от мопеда, оставленного на подзарядке. Ожоги получили два человека, еще двое пострадали от отравления угарным газом.