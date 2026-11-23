23 ноября, 16:21Общество
Главную новогоднюю елку России привезут в Кремль 9 декабря
Фото: udprf.ru
Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль вечером 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба управления делами президента РФ.
Дерево доставит Дед Мороз на специальном автопоезде. По традиции дерево привезут через ворота Спасской башни Московского Кремля и установят на Соборной площади.
Главную новогоднюю елку страны нашли в городском округе Клин, на территории Воронинского участкового лесничества. Комиссия выбирала дерево из около 20 претендентов, а общая протяженность маршрута составила около 3 тысяч километров.
Высота выбранного дерева составляет 27 метров, возраст – 95 лет. Диаметр ствола – 72 сантиметра. Спилят ель 7 декабря, после чего она отправится в Кремль.
Новогоднюю елку за 700 тысяч рублей выставили на продажу в Москве