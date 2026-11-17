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Новогодние ели в Москве стоят от 100 рублей до 164,8 тысячи рублей, сообщили представители ретейла в беседе с Агентством "Москва".

Настольная ель высотой 45 сантиметров стоит от 100 рублей, а напольная высотой 120 сантиметров – от 900 рублей. Елки высотой 1,5 и 1,8 метра предлагаются по цене от 1 тысячи рублей, а от 2 метров – от 4,5 тысячи рублей.

Отечественная ель высотой 1,75–2 метра стоит 5,2 тысячи рублей, сосна такой же высоты – 5,5 тысячи рублей. Удмуртская стриженая ель обойдется в 17,3 тысячи рублей, датская пихта Нордмана – в 25,8 тысячи рублей, пихта Фразера – в 35,8 тысячи рублей. Самая дорогая – пихта Нордмана высотой 4–4,5 метра, которая стоит 164,8 тысячи рублей.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подчеркнул, что сезон в торговых сетях пока только начинается, первые искусственные ели уже поступают в магазины, а ассортимент сети формируют заранее, чтобы покупатель мог выбрать дерево на любой бюджет.

"Пик продаж традиционно приходится на декабрь", – сказал Богданов.

По его словам, в гипермаркетах представлено от 80 до 160 видов елей, в онлайн-каналах отдельных сетей выбор доходит до 1 тысячи 260 видов. В декабре в торговых сетях появятся и живые деревья, но большинство покупателей предпочитают искусственные. На цену влияет в том числе материал хвои.

Классические напольные искусственные ели от 120 сантиметров остаются основой ассортимента, при этом покупатели все чаще берут компактные модели до 60 сантиметров. В массовом сегменте чаще встречаются ели с хвоей из мягкой пленки ПВХ, в среднем и премиальном – комбинированные модели с литой хвоей и ПВХ. Ассортимент охватывает все ценовые сегменты, включая премиальные ели с эффектом заснеженности и встроенной подсветкой.

Совладелец компании по продаже елок Владимир Борисов подтвердил, что спрос на живые ели начинается с середины ноября, а пик приходится на последние 10 дней декабря. Он считает, что стриженые отечественные ели дороже из-за затрат на формирование кроны, так как такая елка дольше сохраняет привлекательный внешний вид.

По его мнению, при оценке влияния искусственных деревьев на окружающую среду нужно учитывать производство пластика и дальнейшую утилизацию. Он отметил, что производство пластика связано с добычей нефти – невозобновляемого природного ресурса. При этом продаваемые живые деревья выращивают в питомниках, а не вырубают в лесах.

"Все, что связано с пластиком, априори не экологично", – заявил Борисов.

Ранее в Финансовом университете при правительстве России рассказывали, что ноябрь является наиболее оптимальным временем для покупки сладких подарков на Новый год. Ближе к праздничным дням спрос на сладкие угощения возрастает, поскольку многие родители ищут лакомства своим детям. В ноябре же можно приобрести сладости со скидкой, поскольку проходят многие распродажи.

